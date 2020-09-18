Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Muş'ta 4,2 büyüklüğünde deprem
[Harita: TRT Haber]
Muş'un Korkut ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 03.15'de Muş'un Korkut ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremin yerin 13 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi.
Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 18 Eylül 2020 Cuma 04:07
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