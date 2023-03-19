Haber Giriş: 19 Mart 2023 Pazar 10:32Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Malatya'da 4 büyüklüğünde deprem
Malatya'nın Doğanşehir ilçesi merkezli 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremi İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) sosyal medyadan duyurdu.
Depremin merkez üssünün Malatya'nın Doğanşehir ilçesi merkezi olduğu açıklandı.
Saat 10.25'te meydana gelen deprem 4 büyüklüğünde gerçekleşti. Depremin 6,96 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
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