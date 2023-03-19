"Çok aşırı şekilde yağmur yağdı. Ve bu yağmur suyu bir seferden geldi. Yani on dakikanın içinde bir buçuk metreyi rahat buldu. 20 dakikada birinci kat komple tamamen doldu."

Şiddetli yağış Şanlıurfa'yı etkisi altına aldı. Her yer suyla doldu. Polat ailesinin evlerine de hızla çamur akmaya başladı.

Kibar Polat 3 çocuğuyla o sırada evdeydi. Dehşet anlarını yaşayan aile dışarıya çıktı. Kibar Polat kızı Naile ile birlikte halıları kaldırmak istedi. Tekrar eve girdiler ancak çıkamadılar.

"Çok aşırı şekilde yağmur yağdı. Ve bu yağmur suyu bir seferden geldi. Yani on dakikanın içinde bir buçuk metreyi rahat buldu. 20 dakikada birinci kat komple tamamen doldu. Saat 8 gibi yoğun bir şekilde su gelmeye başladı. Komşu beni aradı. 20 dakikanın içinde birinci katımız komple doldu. Karşı komşumuz içeride kaldı. Kapılar açılmıyordu."

"Baba ise eve yetişmeye çalışırken sele kapıldı"

Polat ailesinin yardımına komşuları yetişti.

"Çocuklar bana seslendi, dedi koş aşağıdan ses geliyor. Ben de koştum geldim. Bizim komşular da koştu geldi. Elimizde sadece bir çekiç vardı. Çekici kırdık. Ben dedim sakin olun kurtarırız."

Sel anında sesler duyan komşular yukarıdan ellerinde çekiçle geldi. Kapıyı kırdılar ve içeriden iki kişi kurtarıldı. Anne ve kızı onlar kadar şanslı değildi. Olay anında Polat ailesinin kızı babasını arayıp yardım istedi.

Baba ise eve yetişmeye çalışırken sele kapıldı. Kurtarılan babanın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kamera: Selim Sinan Gümüş