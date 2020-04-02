Malatya Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurul Kararına göre; koronavirüs tedbirleri kapsamında il merkezindeki ana caddeleri oluşturan İnönü Caddesi, Atatürk Caddesi ve Arslantepe Caddesi ile bu caddelere açılan sokakların tamamı için araç trafiğine kapatma kararı alındı.

Alınan karar gereğince il merkezine araç giriş ve çıkışlarına tamamen kapatılmış oldu. Ayın güzergah nedeniyle il merkezine yolcu ve toplu taşıma araçları da giremeyecek.

Grup halinde dolaşmak yasaklandı

Malatya Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurul Kararına göre; il genelindeki cadde ve sokaklarda, zorunlu bir ihtiyacı olmaksızın sokağa çıkılarak 3 veya daha fazla kişiden oluşan gruplar halinde dolaşmanın yasaklanmasına, uygulamanın kolluk kuvvetleri tarafından denetlenmesine de karar verildi.

Karar yarın saat 6.00 itibarıyla yürürlüğe girecek.