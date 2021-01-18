Malatya'da gece saatlerinde etkili olan kar, kenti beyaza bürüdü. Araçların ve ağaçların üstü ile sokaklar karla kaplandı.

Bazı sitelerde vatandaşlar apartmanlarının önüne çıkıp kartopu oynadı.

Karın yağması özellikle çocukları heyecanlandırdı, bazı çocuklar sabahı beklemeden aileleri ile evlerinin önüne çıkıp koşturdu.

Bazı vatandaşlar ise karı cep telefonları ile görüntüledi.