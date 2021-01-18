Haber Giriş: 18 Ocak 2021 Pazartesi 02:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Malatya kent merkezine mevsimin ilk karı yağdı
[Fotoğraf: AA]
Malatya'ya yağan mevsimin ilk karı kent merkezini beyaza bürüdü.
Malatya'da gece saatlerinde etkili olan kar, kenti beyaza bürüdü. Araçların ve ağaçların üstü ile sokaklar karla kaplandı.
Bazı sitelerde vatandaşlar apartmanlarının önüne çıkıp kartopu oynadı.
Karın yağması özellikle çocukları heyecanlandırdı, bazı çocuklar sabahı beklemeden aileleri ile evlerinin önüne çıkıp koşturdu.
Bazı vatandaşlar ise karı cep telefonları ile görüntüledi.
Etiketler: Kar Yağışı
Son Haberler
- 02:46
- 02:33
- 02:07
- 02:41
- 01:29
Sıradaki Haber
Zigana Dağı'nda ulaşıma kar engeli
Yükleniyor lütfen bekleyiniz