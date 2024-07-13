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Türkiye
TRT Haber 13.07.2024 08:03

Malatya darbecilere geçit vermedi

FETÖ'cü darbeciler, Malatya'daki 2'nci Ordu Komutanlığı ve 7'nci Ana Jet Üssü'nde etkin olmaya çalıştı. Gece boyu çatışmaların yaşandığı kentte darbecilere geçit verilmedi. Sabaha karşı derdest edilen FETÖ'cü hainler, ağır hapis cezalarına çarptırıldı.

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Malatya, 15 Temmuz hain darbe kalkışmasının yaşandığı noktalardan biriydi.

2'nci Ordu Komutanlığı ve 7'nci Ana Jet Üssü, FETÖ'cü darbeciler için stratejik konumdaydı.

Dönemin Valisi Mustafa Toprak, karargahın önüne giderek içerideki hareketliliği sordu. Darbeciler, valiye silah çekerek karşılık verdi.

FETÖ'cülerin teslim olun çağrısına ateşle cevap vermesi üzerine başlayan çatışmalar sabah saatlerine kadar devam etti.

Önlerine gelen herkese ateş ettiler

Darbeciler 2'nci Ordu Komutanlığında iyice köşeye sıkıştı. Altay Kışlasından 2 zırhlı personel taşıyıcı araç onlara destek için gitti.

O araçlardan bir tanesi çevre yolunda vatandaşlar tarafından durduruldu. Diğeri ise polisler tarafından durdurulmak istendi fakat FETÖ'cü hainler ne polis dinledi ne vatandaş. Önüne gelen herkese ateş eden hainler, 2'nci Ordu Komutanlığı'na sürdü.

2'nci Ordu Komutanı olan Adem Huduti ile beraberindeki FETÖ'cü darbeciler sabaha karşı gözaltına alındı.

Darbeci pilotlara geçit verilmedi

2'nci Ordu Komutanlığında bunlar yaşanırken 7'nci Ana Jet Üssünde de hainlerin kanlı bir planı vardı.  38 darbeci pilot, Kayseri'den kargo uçağıyla Malatya'ya gitti.

Bomba yüklü uçaklarla halkın üzerine bomba yağdırmayı planlayan FETÖ'cü hainlerin bu girişimi de başlarına yıkıldı. İş makineleriyle kapatılan 7'nci Ana Jet Üssü'nde bulunan bütün FETÖ'cü hainler gözaltına alındı.

Gece boyunca polis ve asker, darbecilere karşı direniş gösterdi. Arkalarındaki en büyük güç ise Malatya halkıydı.

15 Temmuz günü Malatyalılar olarak çok sert ve çetin bir duruşumuz oldu. O gün burada insanlar o hainlere karşı çok ciddi mücadele verdiler. Tankları durdular. Malatyalılar olarak hiçbir zaman bu hainlere fırsat vermeyeceğiz. Bu milletimizin güçlü duruşunu her zaman sergileyeceğiz.

Darbeciler hesap verdi

FETÖ'cü darbecilerin yaptıklarının hesabı soruldu. Mahkemede darbe girişiminde 2'nci Ordu Komutanı olan Adem Huduti, zorla alıkonulduğunu iddia etti. Ancak güvenlik kamerası görüntüleri onu yalanladı.

Adem Huduti "Anayasayı ihlale teşebbüse yardım suçundan" 12 yıl 6 ay hapis cezası aldı.

Eski 7'nci Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Emin Ayık ile 13 darbeci, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Haber: Hüseyin Kızluk

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