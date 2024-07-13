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Türkiye
DHA 13.07.2024 07:10

Prize takılı şarj cihazı yangına neden oldu

Bolu'da prize takılı halde bırakılan cep telefonu şarj aletinin alev alması sonucu meydana gelen yangında, evin bir odası kullanılamaz hale geldi.

Prize takılı şarj cihazı yangına neden oldu

Yangın, saat 20.30 sıralarında Borazanlar Mahallesi Erbay Sokak'ta bulunan bir apartmanda meydana geldi.

Burak Alagözoğlu’nun kiracı olarak oturduğu dairenin yatak odasında prize takılı halde bırakılan cep telefonu şarj aleti alev aldı.

Tutuşan şarj aletindeki alevler, önce bitişiğindeki yatağa, ardından odanın tamamına yayıldı.

Dumanı fark eden ev sakinleri itfaiyeye haber verdi. Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında, evin odası kullanılmaz hale gelirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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