"Asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerden etkilenen Adıyaman'da arama kurtarma çalışmalarına destek veren gönüllü madenciler, kütüklerden oluşan tahkimatlarıyla enkazda emniyeti sağlayıp arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

Türkiye Taşkömürü Kurumunda (TTK) çalışan Bayram Soyay, kurumda 23 yıldır çalıştığını bildirdi. Depremlerin ardından Adıyaman'a gönüllü geldiklerini söyleyen Soyay, ilk gün saat 23.00'ten sabah 05.00'e kadar 3 kişiyi sağ kurtardıklarını, bunun üzerine çok mutlu ve motive olduklarını söyledi.

"Bir can kurtarmak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz"

TTK ekibi olarak ağaç tahkimatı kullanımıyla emniyetlerini aldıklarını, bir ses duyduklarında enkaza hiç tereddüt etmeden girmeye çalıştıklarını anlatan Soyay, "Şu anda hala Adıyaman'dayız, arama kurtarma çalışmalarına da devam ediyoruz. Yardım aldığımız ekipler var. Onlar geliyor, canlı olup olmadığını tespit ediyor, ona göre enkazda çalışma başlatıyoruz. Bir can kurtarmak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz." diye konuştu.

"100-150 ton yük çekebilir"

Maden yatağında açılan kanalın çökmesini önlemek amacıyla yapılan sağlamlaştırma yöntemine ilişkin bilgi veren Soyay, şunları kaydetti:

"Bunlar bizim madenci tabiriyle kullandığımız 'domuzdamı' ağaç tahkimatı. Bu, tavandan aldığını tabana verdiği anda 100-150 ton yük çekebilir. Çalışan arkadaşlarımızın da bir güvencesi, dayanağı oluyor. Arkadaşlarımız bu tahkimatı yaptıktan sonra kendi canlarını riske atmadan daha emniyetli bir şekilde çalışıyorlar. 'Direk vurma' dediğimiz ağaç direkler kullanıyoruz. Bu sayede arkadaşlarımız emniyetli bir şekilde göçükteki insanları çıkarmaya çalışıyor."