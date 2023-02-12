Kepçe operatörü Esat Şeker, doğumuna sadece birkaç gün kalan hamile eşiyle birlikte depreme yakalandı. Eşi ve çocuğu mu? Yoksa enkaz altında kalan binlerce depremzede mi? Zor bir tercih yaptı ve doğum son ana yaklaşıncaya kadar depremin ilk 3 günü kurtarma seferberliğine katıldı.

Bebekleri Mehmet Ali, yaşananlardan habersiz, İstanbul'da Pendik Eğitim ve araştırma hastanesinde dünyaya gözlerini açtı.

"Herkese yetişmeye çalıştım 3 gün boyunca"

Doğum için İstanbul'a gitmek zorunda kalan aile yaşadıklarını TRT Haber'e anlattı;

"Depremin olduğu gün zaten her şeyden ümidimizi kestik. Tavan ne zaman üzerimize çökecek diye beklerken sallantının kesildiğini hisseder hissetmez aşağıya koştuk. Binamız kullanılamaz durumda şu anda.

2 gün eşimle arabada kaldk. Gündüz d enkazlara gittik, kurtarma çalışmalarına katıldık. Bir anne ile çocuğunu 3 yaşında sağ sağlim çıkarabildik enkazdan bir gün sonra. Çevremizde yıkılan binalardan kurtarabileceklerimizi kurtarmaya çalıştık. Herkese yetişmeye çalıştım ilk 3 gün boyunca."

Eşim, Esat, kendimi memleketime ihanet ettiğimi hissediyorum dedi. Dedim bu kadar acil durum olmasa zaten gitmeyecektik. İçimiz ferah bir şekilde kendimizi buraya teslim ettik. Sabah hayırlı olsun dediler. O an zaten çok farklı bir duygu. Çocuğumu gördüm, yoğun bakıma aldılar. Devletimizden Allah razı olsun bir dediğimizi iki etmediler."

Kamera: Hayrettin Kavi