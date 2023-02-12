Gaziantep'te, Kahramanmaraş merkezli deprem sonrası enkaz altında kalan ve oluşan yaşam üçgeni sayesinde hayata tutunan küçük İkranur, 137'nci saatte enkazdan kurtarıldı.

İkranur'a ulaşan özel maden ocağında çalışan madencilerin mutluluğu dikkat çekti. 'Sizi kızımla tanıştırayım. Şimdi İkranur'la çıkıyoruz' diyen madenciye el sallayan İkranur'un mutluluğu görülmeye değerdi.

Yaşam üçgeni nedir?

Deprem sırasında bina yıkılırken eşya ve benzeri nesnelerin üzerine düşen tavan, kolon gibi molozların bıraktığı boşluk "yaşam üçgeni" olarak tanımlanıyor.