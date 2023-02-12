Haber Giriş: 12 Şubat 2023 Pazar 15:11Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Küçük İkranur'u madenciler kurtardı
Gaziantep'te, enkazda oluşan yaşam üçgeni sayesinde hayatta kalan küçük İkranur, özel maden ocağında çalışan madenciler tarafından kurtarıldı.
Gaziantep'te, Kahramanmaraş merkezli deprem sonrası enkaz altında kalan ve oluşan yaşam üçgeni sayesinde hayata tutunan küçük İkranur, 137'nci saatte enkazdan kurtarıldı.
İkranur'a ulaşan özel maden ocağında çalışan madencilerin mutluluğu dikkat çekti. 'Sizi kızımla tanıştırayım. Şimdi İkranur'la çıkıyoruz' diyen madenciye el sallayan İkranur'un mutluluğu görülmeye değerdi.
Yaşam üçgeni nedir?
Deprem sırasında bina yıkılırken eşya ve benzeri nesnelerin üzerine düşen tavan, kolon gibi molozların bıraktığı boşluk "yaşam üçgeni" olarak tanımlanıyor.
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