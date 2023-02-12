Haber Giriş: 12 Şubat 2023 Pazar 13:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
Karadeniz için kar ve fırtına uyarısı
[Fotograf: AA]
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce, Orta Karadeniz'de fırtına, Doğu Karadeniz'de fırtına ve kuvvetli kar yağışı uyarısında bulunuldu.
Yapılan son değerlendirmelere göre, bu gece saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz'de etkili olacak kar yağışının yarın gece saatlerine kadar Rize'nin doğusuyla Artvin çevrelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun olması bekleniyor.
Fırtına uyarısı
Akşam saatlerinden itibaren ise Orta ve Doğu Karadeniz'de rüzgarın kuzey yönlerinden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.
Fırtınanın yarın sabah saatlerinde Orta Karadeniz'de, öğle saatlerinden sonra ise Doğu Karadeniz'de etkisini kaybetmesi öngörülüyor.
Etiketler: Fırtına Kar Yağışı Karadeniz Bölgesi
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