Yapılan son değerlendirmelere göre, bu gece saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz'de etkili olacak kar yağışının yarın gece saatlerine kadar Rize'nin doğusuyla Artvin çevrelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun olması bekleniyor.

Fırtına uyarısı

Akşam saatlerinden itibaren ise Orta ve Doğu Karadeniz'de rüzgarın kuzey yönlerinden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Fırtınanın yarın sabah saatlerinde Orta Karadeniz'de, öğle saatlerinden sonra ise Doğu Karadeniz'de etkisini kaybetmesi öngörülüyor.