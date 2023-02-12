Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı merkez üssü Kahramanmaraş Pazarcık merkezli 7,7 olarak açıklanan deprem sonrasında yaşanan ölümler ve yaralanmalar ile yıkılan ve hasar gören binalara ilişkin soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında Gaziantep’in Şehitkamil ilçesinde bulunan Pamukoğlu Sitesi isimli adresten şu ana kadar 14 kişinin ölü olarak çıkarıldığı enkaz kaldırma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Soruşturmaya konu bina ile ilgili yapılan ilk incelemelerde beton kalitesinin çok düşük olduğu, donat işçiliğinin kullanıldığı, donat işçiliğinin de çok kötü olduğu açıklandı.

Açık tespitlere istinaden ruhsatnamesinde fenni mesul olarak bildirilen, inşaat mühendisi A .G Afyonkarahisar KOM Şube Müdürlüğü personeli tarafından yakalandı. Şüpheli A.G ekipler tarafından Gaziantep’e sevk edildi.