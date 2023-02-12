Haber Giriş: 12 Şubat 2023 Pazar 12:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adıyaman'da 153 saat sonra gelen mucize
Adıyaman'da devam eden arama kurtarma çalışmalarında, bir genç kız daha 153 saat sonra enkazdan kurtarıldı.
153. saatte yeni mucize kurtuluş haberi Adıyaman’dan geldi.— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) February 12, 2023
Bir genç kız daha enkazdan kurtarıldı. pic.twitter.com/O7xEmXfTX6
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