Haber Giriş: 12 Şubat 2023 Pazar 11:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
152. saatte yeni mucize: 7 yaşındaki Hacı Ahmet kurtarıldı
"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli Adıyaman'da depremin 152. saatinde 7 yaşındaki bir çocuk yaralı kurtarıldı.
Cumhuriyet Mahallesi Narlıkuyu Sitesi 8 katlı B bloğun çökmesi sonucu enkaz altında kalanların kurtarılması amacıyla AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekiplerinin çalışmaları sürüyor.
Ortam dinlemesinin ardından enkazın altından 7 yaşındaki Hacı Ahmet'in sesi duyuldu.
Yaklaşık 7 saatlik çalışmanın ardından ulaşılan küçük çocuk, depremin 152. saatinde enkazdan çıkarılarak çevredekilerin tekbir sesleri eşliğinde hastaneye kaldırıldı.
Çocuk, daha sonra ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
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