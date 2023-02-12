Haber Giriş: 12 Şubat 2023 Pazar 15:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
155. saatte zihinsel engelli genç enkazdan kurtarıldı
Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen Hatay'ın Antakya ilçesinde, 23 yaşındaki zihinsel engelli Hüseyin Seferoğlu, enkazdan sağ çıkarıldı.
Depremden etkilenen Antakya'da, arama kurtarma çalışmaları aralıksız sürüyor.
Cebrail Mahallesi'ndeki bir apartmanın enkazında Jandarma Arama Kurtarma ekiplerinin çalışmalarıyla depremin 155. saatinde zihinsel engelli olduğu belirtilen 23 yaşındaki Hüseyin Seferoğlu enkazdan kurtarıldı.
Sağlık personeline teslim edilen Seferoğlu, tedavi altına alındı.
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