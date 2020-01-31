Zonguldak'ın Kilimli ilçesindeki Bölüm Mahallesi'nde O.A'ya ait olduğu ileri sürülen maden ocağında gece saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle göçük meydana geldi. Göçükte mahsur kalan 2 işçiyi kurtarma çalışmaları gün boyu devam etti.

AFAD, itfaiye ekipleri ve Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) tahlisiye ekipleri, 20 saat süren çalışmalar sonucu işçiler Sebahattin Kalaycıoğlu ve Murat Ovaz'ın cansız bedenlerine ulaştı.

Geçen yıl mühürlenmiş

Göçükten çıkarılan Kalaycıoğlu'nun cansız bedeni, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Ovaz'ın cenazesinin çıkarılması için ocağa giren 10 kişilik takviye tahlisiye ekibinin çalışmaları sürüyor.

Bu arada, ruhsatsız işletildiği belirtilen maden ocağının, geçen yıl mühürlediği anlaşıldı. Göçüğün ardından maden ocağının işletmecisi olduğu iddia edilen O.A, gözaltına alındı.

"Çalışılmaması gereken bir yer"

Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, ocağın daha önceden ruhsatlı, izinli çalışan bir yer olduğunu, bir süre sonra kapatıldığını belirterek, kaçak çalışma yapıldığı için tekrar mühürlendiğini söyledi.

Ocağın, çalışılmaması gereken bir yer olduğuna dikkat çeken Bektaş, şöyle konuştu:

"Bu arkadaşlar burada çalışmaya niyetlenmişler. Orada bir kaza oluyor. Aşağıya inmeye çalıştıkları aracın kancası çıkıyor ve o araç ocağı yıkarak aşağıya iniyor. 3 kişiden birisi geri çıkıyor. TTK tahlisiye ekibi, neredeyse ocağı yeni baştan yaparak, yıkıntıları temizleyerek gittiler."

Vali Bektaş, bu tür olayların tekrar etmemesi temennisinde bulundu.