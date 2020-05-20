Haber Giriş: Kaynak: AA
LGS mayıs ayı ikinci örnek soruları yayımlandı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Milli Eğitim Bakanlığı'nca (MEB), LGS kapsamında 20 Haziran'da yapılacak merkezi sınava yönelik mayıs ayı ikinci örnek soruları yayımlandı.
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava yönelik MEB tarafından hazırlanan örnek soru kitapçığında sayısal bölümden 20, sözel bölümden 25 soruya yer verildi.
Güncel sınav müfredatına göre hazırlanan örnek sorulara, https://odsgm.meb.gov.tr/ adresinden erişilebilecek.
Etiketler: örnek soru Milli Eğitim Bakanlığı LGSSon Güncelleme: 20 Mayıs 2020 Çarşamba 12:42
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