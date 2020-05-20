Tavşanlı Kaymakamı Yüksel Kara, yaptığı açıklamada, Sağlık Bakanlığının koronavirüs tedbir kararları kapsamında ilçedeki berber, kuaför ve güzellik salonlarının bir süre önce denetlendiğini söyledi.

"80 kişiye yapılan koronavirüs testi negatif çıktı"

Denetim ekibinde olan bir kişide COVID-19'a rastlanması üzerine berber, kuaför ve güzellik salonlarını işleten ve buralarda çalışan 80 kişinin, tedbir amaçlı evlerinde izole olmasının kararlaştırıldığını hatırlatan Kara, şunları kaydetti:

"Denetim ekibindeki bir görevlinin COVID-19 tahlillerinde pozitif sonuç çıkmıştı. Bunun üzerine İl Sağlık Kurulunun tavsiyesiyle kurulun denetlediği iş yerlerindeki kişiler ile görevlinin temas ettiği kişilere test yapılarak tedbir amaçlı 14 gün ev karantinasında kalmalarına karar verilmişti. Gözlem altında tutulan 80 kişiye yapılan COVID-19 testleri negatif çıktı. Bunun sebebi de denetimler sırasında en ileri düzeyde tedbir alınmasıdır. Biz yine de her ihtimali göz önünde bulundurarak bu vatandaşlarımızı, evlerinde 14 gün boyunca evlerinde gözlem altında tutacağız."

Kara, COVID-19'un yayılmaması için bireysel tedbirlerin önemli olduğunu sözlerine ekledi.