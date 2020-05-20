Balıkesir'de, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 805 kişiye para cezası kesildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığınca yayımlanan genelgeyle 4 gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan kentte, güvenlik güçlerinin yaptığı denetimlerde 805 kişinin yasağı ihlal ettiği belirlendi.

Balıkesir Emniyet Müdürlüğü ile Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesindeki yasağı ihlal eden 805 kişiye, 392 lira ila 3 bin 180 lira arasında değişen miktarlarda para cezası uygulandı.

Van'da 370 kişiye 1 milyon 75 bin lira para cezası

Van'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 370 kişiye 1 milyon 75 bin 860 lira idari para cezası verildi.

İçişleri Bakanlığınca yeni tip koronavirüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında 16 Mayıs'ta başlayan ve 15 şehri kapsayan dört günlük sokağa çıkma kısıtlaması dün gece saat 00.00 itibarıyla sona erdi.

Van'da kent genelinde ekiplerce uygulamanın başladığı 15 Mayıs Cuma günü saat 00.00 ile 19 Mayıs Salı günü saat 00.00 tarihleri arasında kurallara uymayan toplam 370 kişiye 1 milyon 75 bin 860 lira idari para cezası uyguladığı bildirildi.

Gaziantep'te kısıtlamaya uymayan 11 bini aşkın kişiye ceza

Gaziantep'te 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasına aykırı davrandığı gerekçesiyle 11 bin 930 kişi hakkında idari yaptırım uygulandı.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasında, İçişleri Bakanlığınca yayımlanan genelgeyle 4 gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan kentte, karara aykırı davrananlar hakkında işlem yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, "16.05.2020 günü saat 00.00'dan 19.05.2020 günü saat 24.00'e kadar 4 gün boyunca toplam 11 bin 930 şahsa ve 37 iş yerine sokağa çıkma yasağını ihlal etmekten dolayı idari yaptırım uygulanmıştır" denildi.

Eskişehir'de kısıtlamaya uymayan 416 kişiye 392 bin lira para cezası

Eskişehir'de, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 416 kişiye para cezası kesildi.

Valiliğin açıklamasına göre, İçişleri Bakanlığınca yayımlanan genelgeyle 4 gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan kentte, güvenlik güçlerinin yaptığı denetimlerde 416 kişinin yasağı ihlal ettiği belirlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesindeki denetimlerde sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edenlere, 392 lira ila 3 bin 180 lira arasında değişen miktarlarda para cezası uygulandı.