Kaza, saat 00.10 sıralarında Konya-Adana karayolu Ereğli ilçesi yakınında meydana geldi. Ercan Sümbül yönetimindeki otomobil, lastiğinin patlaması sonucu sürücüsünün kontrolünden çıkıp takla attı.

Hurdaya dönen araçta sürücü Ercan Sümbül ile araçta bulunan Ayşe Kaya, Kader Demir, Özge Sümbül ve Damla Sümbül yaralandı. Ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Damla Sümbül, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.