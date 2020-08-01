Haber Giriş: Kaynak: AA
Gaziantep'te yaklaşık 3 bin kişiye maske ve sosyal mesafe cezası
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Gaziantep'te, bir günde 2 bin 938 kişiye sosyal mesafe kuralı ve maske kullanımını ihlalden idari işlem uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde COVID-19 tedbirlerine yönelik denetimler sürüyor.
Bu kapsamda, Kurban Bayramı'nın birinci gününde gerçekleştirilen denetimlerde, 2 bin 938 kişiye sosyal mesafe ve maske takma kurallarını ihlalden idari yaptırım uygulandı.
Ekipler ayrıca, 550 iş yerinde yaptıkları denetimlerde olumsuzluğa rastlamadı.
Etiketler: maske ve sosyal mesafe cezası idari işlem GaziantepSon Güncelleme: 1 Ağustos 2020 Cumartesi 10:12
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