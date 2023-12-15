Lapseki'de sağanak nedeniyle mahalleleri su bastı

Kentte öğle saatlerinde başlayan kuvvetli yağış il merkezinin yanı sıra ilçe ve beldelerde de etkili oldu.

Sağanak nedeniyle Lapseki'nin Çardak beldesindeki bazı sokakları su bastı. Araçlar su basan yollarda ilerlemekte güçlük çekti.

Kuvvetli yağışın etkisiyle Ova Mahallesi'ndeki bazı evlerin bahçeleri de sular altında kaldı.

[Fotoğraf: AA]

Çanakkale'de skuter ve motosikletlerin trafiğe çıkışı yasaklandı

Çanakkale Valiliğinden yapılan açıklamada, "İl genelinde beklenen olumsuz hava koşullarından dolayı 15 Aralık Cuma günü saat 19.00’dan başlayarak 16 Aralık Cumartesi günü saat 14.00’e kadar motosiklet, skuter, elektrikli skuter ve motokuryelerin trafiğe çıkması tedbiren yasaklanmıştır.” ifadesi kullanıldı.