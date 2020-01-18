Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, İç Anadolu'nun doğusu, Batı Karadeniz kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyi ve Balıkesir, Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay, Gaziantep, Kilis ve Malatya ile Muğla'nın güney ilçeleri ve Kırklareli’nin kıyı kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların hafif olmak üzere genellikle yağmur ve sağanak, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ve Karadeniz'in iç kesimleri ile Güneydoğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer hafif kar şeklinde olması bekleniyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Kaynak: TRT Haber