Açık 10.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 05.10.2025 23:49

Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki kazada 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli'nin Körfez ilçesi kesiminde iki aracın çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki kazada 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Otoyolun Ankara istikameti Sevindikli Mahallesi mevkisinde Furkan U. idaresindeki otomobil, aynı yönde seyreden Kerim A. yönetimindeki araçla çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, araçta bulunan Serpil A. ve Sudanur B.'nin olay yerinde yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Aynı araçta bulunan Bünyamin M., Umay Mira Ö. ve sürücü Kerim A. ile diğer aracın sürücüsü Furkan U. ve yanında bulunan Nilüfer U., sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere sevk edildi.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

ETİKETLER
Trafik Kazası Kocaeli
Sıradaki Haber
Mersin'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
23:54
Adana'da pastaneye el bombası atan şüpheli yakalandı
23:14
Bakanı Yumaklı: Bugün meydanlar tek yürek, özgürlüğe yürüyoruz
23:11
Gazze'de katil İsrail'in 2 yıldır devam eden saldırılarında ölen çocuk sayısı 20 bini aştı
23:09
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan "Gazze Kararlılık Yürüyüşü" paylaşımı
23:08
Bakan Bolat: Zulmün karşısında susmayan bu yürekler, imanın ve kardeşliğin dirilişidir
23:53
Mersin'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
Daskyleion'da Lidyalıların andezit ve kireç taşından yaptığı sur, turizme katkı sağlayacak
Daskyleion'da Lidyalıların andezit ve kireç taşından yaptığı sur, turizme katkı sağlayacak
FOTO FOKUS
Tartıştığı kişinin aracını ateşe veren zanlı gözaltına alındı
Tartıştığı kişinin aracını ateşe veren zanlı gözaltına alındı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ