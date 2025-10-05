Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki kazada 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Otoyolun Ankara istikameti Sevindikli Mahallesi mevkisinde Furkan U. idaresindeki otomobil, aynı yönde seyreden Kerim A. yönetimindeki araçla çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, araçta bulunan Serpil A. ve Sudanur B.'nin olay yerinde yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Aynı araçta bulunan Bünyamin M., Umay Mira Ö. ve sürücü Kerim A. ile diğer aracın sürücüsü Furkan U. ve yanında bulunan Nilüfer U., sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere sevk edildi.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.