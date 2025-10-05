Açık 12.1ºC Ankara
AA 05.10.2025 22:21

Ankaray geçici olarak kapatıldı

Başkentte Ankaray Emek İstasyonu'nda meydana gelen patinaj nedeniyle, Ankaray geçici olarak kapatıldı. Güzergahta EGO otobüsleriyle hizmet verilecek

Ankaray geçici olarak kapatıldı
[Fotoğraf: AA Arşiv]

EGO'dan yapılan açıklamada, Ankaray işletmesinin kapatılmasına ilişkin şunlar kaydedildi:

"Ankaray Emek İstasyonu'nda meydana gelen patinaj nedeniyle, yolcu güvenliği öncelenerek hattın kontrolü ve gerekli işlemlerin yapılabilmesi için Ankaray işletmesi geçici olarak kapatılmıştır.

Söz konusu güzergahta EGO otobüsleriyle hizmet verilmektedir. Çalışmaların tamamlanmasının ardından seferlerimiz yarın planlandığı şekilde devam edecektir."

Açıklamada, vatandaşlara anlayışı için teşekkür edilirken, gelişmelerin resmi duyuru kanallarından paylaşılacağı belirtildi.

Ankara Ulaşım
OKUMA LİSTESİ