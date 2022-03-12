Haber Giriş: 12 Mart 2022 Cumartesi 11:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kuzey Marmara Otoyolu'nda zincirleme kaza: 4 tır birbirine girdi
[Fotoğraf: AA]
Kuzey Marmara Otoyolu'nda 4 tır ve 2 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası nedeniyle Ankara yönüne trafik akışı durdu.
Kar yağışının etkili olduğu Arnavutköy mevkisinde 4 tır ve 2 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
Bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kaza nedeniyle bölgede uzun araç kuyrukları oluştu. Bölgede Ankara yönüne trafik akışı sağlanamıyor.
Ekiplerin kazaya karışan araçların kaldırılması için başlattığı çalışma sürüyor.
Etiketler: İstanbul Kuzey Marmara Otoyolu Trafik Kazası
Son Haberler
- 12:39
- 12:37
- 12:41
- 12:42
- 12:30
Sıradaki Haber
Hatay'da 120 yıl 2 ay hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz