Haber Giriş: 12 Mart 2022 Cumartesi 11:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hatay'da 120 yıl 2 ay hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde dolandırıcılık suçundan 120 yıl 2 ay hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı.
İl ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, dolandırıcılık suçundan 120 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.B'nin Dörtyol'da olduğunu belirledi.
Firari hükümlünün Yeşilköy Mahallesi'nde bir adreste saklandığını tespit eden ekipler, operasyonla H.B'yi yakaladı.
Üzerinden sahte kimlik çıkan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Etiketler: Hatay
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