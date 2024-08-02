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Türkiye
AA 02.08.2024 20:04

Kuzey Marmara Otoyolu'nda servis şarampole devrildi: 9 yaralı

Kuzey Marmara Otoyolu'nda kontrolden çıkarak şarampole devrilen servis aracındaki 9 kişi yaralandı.

Kuzey Marmara Otoyolu'nda servis şarampole devrildi: 9 yaralı
[Fotograf: AA]

Arnavutköy Yassıören Köyü mevkiinde ilerleyen Murtaza Yıldırım idaresindeki servis aracı, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bariyerleri aşarak şarampole devrildi.

Kazada, İstanbul Havalimanı çalışanlarını taşıdığı öğrenilen araçtaki şoförle birlikte 9 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Jandarma güvenlik önlemi alırken, yaralılardan 4'ü hastaneye kaldırıldı, 5'ine ise ambulanslarda müdahale edildi.

Şarampole devrilen araç için çalışma başlatıldı.

Bölgedeki trafik akışı, jandarma ekiplerince kontrollü şekilde sağlanıyor.

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