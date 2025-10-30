Puslu 12.7ºC Ankara
Türkiye
İHA 30.10.2025 11:06

Kuzey Marmara Otoyolu'nda otomobil tıra çarptı: 1 ölü

Kuzey Marmara Otoyolu Silivri Fenerköy mevkiinde otomobil seyir halindeki bir tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

Kuzey Marmara Otoyolu'nda otomobil tıra çarptı: 1 ölü
[Fotograf: DHA]

Seyir halindeki araç, sağ şeritte seyir halindeki soda yüklü tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kimliği henüz tespit edilemeyen erkek sürücü araç içinde sıkışarak ağır yaralandı.

Olay yerine ihbar üzerine çok sayıda jandarma, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri kullanılamaz hale gelen binek araçtaki sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yerinde Jandarma Trafik Denetim Timi tarafından kaza ve araçlar raporlandı. Ekiplerin çalışması sonrasında cenaze morga kaldırılırken araçlarda otoparka çekildi. Tır sürücüsü ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

İstanbul Trafik Kazası
