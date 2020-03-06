Haber Giriş: Kaynak: AA
Kuzey Marmara Otoyolu Projesi'nde yeni gelişme
[Fotoğraf: AA]
Kuzey Marmara Otoyolu Projesi'nin Kınalı-Çatalca kesimi trafiğe açılıyor.
Kuzey Marmara Otoyolu (3. Boğaz Köprüsü dahil) Projesi Kınalı-Odayeri (bağlantı yolları dahil) kesiminin yap-işlet-devret modeliyle yapılması, işletilmesi ve devri işi kapsamında Kınalı ile Çatalca kavşakları arasının trafiğe açılmasına Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından onay verildi.
Otoyolun söz konusu kesimi, 9 Mart Pazartesi gece yarısı trafiğe açılacak.
Erişme kontrollü kara yolu olarak trafiğe açılacak söz konusu kesime, yayaların, hayvanların, motorsuz araçların, lastik tekerlekli traktörlerin, iş makinelerinin ve bisikletlilerin girmesi yasak olacak.
Etiketler: kuzey marmara otoyoluSon Güncelleme: 6 Mart 2020 Cuma 09:42
Son Haberler
- 10:15
- 10:11
- 10:07
- 10:06
- 09:57
Sıradaki Haber
Sıcaklıklar yağışla birlikte düşecek
Yükleniyor lütfen bekleyiniz