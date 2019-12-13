Türkiye
Kuzey Ege'de feribot seferlerine fırtına engeli13 Aralık 2019 Cuma 19:43 - Son Güncelleme 13 Aralık 2019 Cuma 19:44
Kuzey Ege Denizi'ndeki fırtına nedeniyle Kabatepe-Gökçeada hattında yarın planlanan 2 feribot seferi yapılamayacak.
[Fotoğraf: AA]
Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım A.Ş'den yapılan açıklamaya göre, fırtına nedeniyle Kabatepe-Gökçeada arasındaki 15.00 ile Gökçeada-Kabatepe arasındaki 13.00 seferleri geçici olarak iptal edildi.
Açıklamada, diğer güzergahlarda ulaşımın normal seyredeceği kaydedildi.
Kaynak: AA
Etiketler: feribot seferleri Kuzey Ege Fırtına çanakkale boğazı