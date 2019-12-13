Türkiye
Son bir haftada bin 234 düzensiz göçmen yakalandı13 Aralık 2019 Cuma 19:16 - Son Güncelleme 13 Aralık 2019 Cuma 19:16
Sahil Güvenlik Komutanlığınca son bir haftada bin 234 düzensiz göçmenin yakalandığı bildirildi.
[Fotoğraf: AA]
Sahil Güvenlik Komutanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, düzensiz göçle mücadele faaliyetleri kapsamında, 6-12 Aralık'ta yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi verildi.
Açıklamada, son bir haftada meydana gelen 36 olayda bin 234 düzensiz göçmenin yakalandığı aktarıldı.
Kaynak: AA
Etiketler: Sahil güvenlik düzensiz göçmen