Öğretileri ile tüm dünyada ilgi uyandıran düşünce adamı ve mutasavvıf Mevlana Celaleddin-i Rumi, vefatının 746'ncı yılında düzenlenen törenlerle anılıyor.

Her yıl 7-17 Aralık tarihinde gerçekleştirilen "Mevlana'nın Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri"ne yurt içi ve yurt dışından binlerce ziyaretçi katıldı. Bu yıl "Vefa Vakti" temasıyla hazırlanan anma etkinlikleri, çok sayıda davetlinin katılımıyla "Kandil Uyandırma Merasimi, Sevgi ve Birlik Yürüyüşü" ile başladı.

Törenler, Alaaddin Tepesi yakınlarındaki Mevlana ile Şems-i Tebrizi'nin buluştuğu noktaya yerleştirilen Meracel Bahreyn (İki denizin buluşması) Kandili'nin protokol üyelerince yakılmasının ardından, Mevlana Dergahı Semahanesi'nde icra edilen sema töreni ve Gülbang duası ile devam etti. Aynı gün "Binbir Gün" sergisinin açılışının ardından "13. Uluslararası Dünya İnançları" fotoğraf yarışmasının ödül töreni yapıldı. Türkçe ve İngilizce Mesnevi dersleri verildi. Törenler kapsamında şehir merkezi ve ilçelerde birçok faaliyet düzenleniyor. Mevlana Kültür Merkezi Sergi Salonu'nda çeşitli kişi, kurum ve kuruluşların sergisi ile tanıtım stantlarının açılışı yapıldı. Sergiler, 17 Aralık Salı gününe kadar gezilebilecek.

Öte yandan, Türkçe ve İngilizce Mesnevi dersleri ile 7 konferans, 2 uluslararası sempozyum, 15 Türk tasavvuf müziği konseri, 15 sema töreni başta olmak üzere toplam 1118 program düzenlecek.

Türk tasavvuf müziği konseri ise törenler boyunca saat 20.00'de sema töreni eşliğinde, Ahmet Özhan'ın genel sanat yönetmenliğinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğunca icra edilecek.

Mevlana Müzesi'ne ziyaretçi akını

Törenlere katılan ziyaretçiler en büyük ilgiyi Mevlana Müzesi'ne gösteriyor. Müze, 7 Aralık'tan bu yana 100 bine yakın ziyaretçiyi ağırladı.

Hazreti Mevlana Konya'da çeşitli etkinilikler anılıyor. Mevlana müzesi de şehri ziyarete gelenlerin uğrak yerlerinden.

Mevlana Müzesi, sergilenen eserlerle tarihe ışık tutuyor. Müzede, Mevleviliğe dair 8 asırlık bir geleneğin izleri yer alıyor. En büyük ilgiyi ise, Hazreti Mevlana'nın kabrinin de içinde bulunduğu Huzur-ı Pir bölümü görüyor.

Şeb-i Arus Törenleri kapsamında müzede hareketlilik daha da arttı. Müze, törenler boyunca saat 20.00'ye kadar açık olacak.

17 Aralık'taki Şeb-i Arus gecesinde ise saat 23.00'e kadar hizmet verecek.

Kaynak: TRT Haber, AA