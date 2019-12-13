Dolu, bölgede sağanak yağış devam ederken aniden bastırdı. Fındık büyüklüğündeki dolu, bazı seraların üzerinde bulunan plastikleri parçaladı, bahçelerdeki ağaçlara zarar verdi.

Dolunun etkisiyle seralar, yol kenarları, evlerin önleri, bahçeler ve tarlalarda kar görüntüsü oluştu.

Yaklaşık 10 dakika etkili olan dolu yerini yeniden yağmura bıraktı.

Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş yaptığı açıklamada, ihbarın hemen ardından bölgede inceleme yaptıklarını söyledi.

Belediyeye ait kepçe ve iş makineleriyle suyun tahliyesi için çalışma yapıldığını belirten Ulutaş, "Ova Mahallesi'ndeki göle yakın parsellerde su baskını olmuş. Ani ve şiddetli yağış nedeniyle gölün su seviyesi yükselmiş, kenarında taşkına neden olmuş. Seralarda da hasar oluşmuş, yarın hasar tespit çalışmalarına başlanacak." dedi.

Kaş Ziraat Odası Başkanı Ramazan Süer de Ova ve Kınık mahallelerinde su baskını olan bölgede hasar tespit çalışması yapılacağını bildirdi.

Kaynak: TRT Haber