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Türkiye
AA 07.01.2025 06:32

Kuzey Ege'de deniz ulaşımına fırtına engeli

Ege Denizi'nin kuzeyindeki fırtına nedeniyle Çanakkale'de yapılması planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi.

Kuzey Ege'de deniz ulaşımına fırtına engeli
[Fotograf: AA]

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamada, Kabatepe-Gökçeada hattında Kabatepe'den 09.00 ve 13.00, Gökçeada'dan 07.00 ve 11.00 seferlerinin yapılacağı, Kabatepe'den 15.00 ve 19.00, Gökçeada'dan 13.00 ve 17.00 seferlerinin ise olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edildiği duyuruldu.

Geyikli-Bozcada hattında ise Bozcaada'dan saat 07.00 ve 10.00, Geyikli'den saat 08.00 ve 11.00 seferleri yapılacağı, Geyikli'den 15.00 ve 19.00, Bozcaada'dan ise 14.00 ve 18.00 seferlerinin yapılamayacağı bildirildi. 

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