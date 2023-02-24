Haber Giriş: 24 Şubat 2023 Cuma 15:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kuzey Ege'de deniz ulaşımına fırtına engeli
[Fotograf: AA]
Çanakkale'de beklenen lodos fırtınası nedeniyle yarın Gökçeada ve Bozcaada hattındaki feribot seferlerinin bazıları, pazar günü ise tamamı iptal edildi.
Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamaya göre, yarın Bozcaada'dan Geyikli'ye saat 07.00 ve 10.00'da, Geyikli'den Bozcada'ya ise saat 08.00 ve 11.00'de, Kabatepe'den Gökçeada'ya saat 05.00, 09.00 ve 13.00'te, Gökçeada'dan da Kabatepe'ye saat 07.00 ve 11.00'de seferler gerçekleştirilecek. Planlamadaki diğer feribot seferleri ise fırtına dolayısıyla yapılamayacak.
Pazar günü de Geyikli-Bozcaada ve Kabatepe-Gökçeada hattındaki tüm seferler gerçekleştirilemeyecek.
Açıklamada, diğer güzergahlarda ulaşımın normal seyredeceği bildirildi.
Etiketler: Deniz Otobüsü Ege Denizi Fırtına
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