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Türkiye
TRT Haber 08.06.2024 08:17

"Kuyu-4" operasyonunda 4 suç örgütü çökertildi: 62 gözaltı

Uluslararası uyuşturucu madde ticareti yapan 4 ayrı suç örgütüne yönelik "Kuyu-4" operasyonunda, elebaşlarının da aralarında olduğu 62 şüpheli yakalandı.

"Kuyu-4" operasyonunda 4 suç örgütü çökertildi: 62 gözaltı

Operasyonlara ilişkin açıklamayı İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabı üzerinden yaptı.
Kuyu operasyonlarının 4'üncüsü İstanbul merkezli 12 ilde gerçekleştirildi.

Birbirleriyle bağlantılı 4 organize suç örgütünün, yurt için ve yurt dışında ele geçirilen 3 ton 367 kilogram uyuşturucu ve uyarıcı maddeden sorumlu olduğu tespit edildi.

'Kuyu-4' operasyonlarında elebaşlarının da aralarında bulunduğu 62 şüpheli yakalandı.

Operasyonlarda suç örgütlerinin, toplam değeri 11 milyar lira olan 200 taşınmaz mal varlığına, 85 motorlu araca, 30 şirkete ait ortaklık paylarına ve bütün bankacılık varlıklarına el konuldu.

Bakan Yerlikaya açıklamasında, "İster Uluslararası olsun, ister ulusal olsun ülkemizi zehir tacirlerinden temizlemeye kesinlikle kararlıyız. Zehir tacirlerine karşı operasyonlarımız aralıksız devam edecek." ifadelerine yer verdi.

 

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