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Türkiye
AA 08.06.2024 07:29

Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

Bursa'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

Nilüfer İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma (SÖS) Büro Amirliği ekipleri, Üçevler ve Yaylacık Mahallelerinde ikamet eden şüpheliler B.K, Z.Ö.Z. ve F.O'nun uyuşturucu ticareti yaptığı yönünde istihbarat aldı.

Ekipler, bir süredir takibe aldıkları adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramalarda 1 kilo 300 gram metamfetamin, 3 ruhsatsız tabanca, 80 mermi ve 2 hassas terazi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli, sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.

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