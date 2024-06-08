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Türkiye
AA 08.06.2024 05:46

Kırıkkale'de sağanak etkili oldu

Kırıkkale'de merkeze bağlı Yukarı Mahmutlar köyünde sağanak nedeniyle bir ev ve ahırı su bastı.

Kırıkkale'de sağanak etkili oldu
[Fotograf: İHA]

Kentte akşam saatlerinde etkisini artıran sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

Sağanak nedeniyle Yukarı Mahmutlar köyünde Bekir Karakoç'a ait ev ve ahırı su bastı.

Ahırda bulunan küçükbaş hayvanlardan birinin telef olduğu sağanak sırasında Karakoç, diğer hayvanları dışarı çıkarmayı başardı.

İhbar üzerine köye İl Özel İdaresi, Kırıkkale Belediyesi, AFAD ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekipler, Karakoç'un evinin bulunduğu bölgede temizlik çalışması yaptı.

İl Özel İdare Genel Sekreter Vekili ve Yahşihan Kaymakamı Ender Faruk Uzunoğlu da bölgeye giderek ekiplerden bilgi aldı.

Fotoğraf: İHA[Fotoğraf: İHA]

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