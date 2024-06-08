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Türkiye
AA 08.06.2024 02:17

İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları Avcılar'da protesto edildi

İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları bu defa İstanbul Avcılar'da protesto edildi. Binlerce kişi, Filistin'deki katliamı kınadı.

İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları Avcılar'da protesto edildi
[Fotograf: AA]

Aralarında İHH İnsani Yardım Vakfı, İlim Yayma Cemiyeti ve Anadolu Gençlik Derneğinin de bulunduğu birçok sivil toplum kuruluşundan oluşan platformun üyeleri, Avcılar Merkez Mahallesi Marmara Caddesi'nde toplandı.

Yaklaşık bin kişilik grup, İsrail aleyhine sloganlar eşliğinde Ambarlı Meydanı'na yürüdü.

Burada grup adına açıklama yapan Avcılar İlim Yayma Cemiyeti Başkanı Abdullah Zerrar Cengiz, yaklaşık 9 aydır dünyanın gözü önünde pervasızca masum bir milleti soykırıma tabi tutan katil bir devletin katliamlarını kınamak için toplandıklarını söyledi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Cengiz, Uluslararası Ceza Mahkemesinin açıkladığı yaptırımlara rağmen İsrail'in hiç kimseyi dinlemeden bebek, çocuk ve kadın ayırt etmeden, çadırlarda yaşamak zorunda bırakılan masum insanları bombalamaya devam ettiğini kaydetti.

Platform olarak, İsrail'in Filistin halkına yönelik işlediği vahşi ve insafsız saldırıları kınadıklarını ifade eden Cengiz, Filistin'in özgürlüğü için birlikte mücadele etme kararlılıklarını vurguladı.

Cengiz, "Siyonist zulmünün ve işgalinin sona ermesi, Mescid-i Aksa'nın, Kudüs'ün, Filistin'in ve dünyanın özgürlüğü için yapılan eylemleri desteklemek hepimizin görevidir. Bizler, Avcılar sivil toplum kuruluşları ve halkı olarak, Kudüs, Mescid-i Aksa ve Filistin özgür oluncaya kadar meydanlarda olacağız." dedi.

Protestocu grup, açıklamanın ardından dağıldı.

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