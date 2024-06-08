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Türkiye
İHA 08.06.2024 06:45

Fatih’te tarihi metruk bina kısmen çöktü

İstanbul Fatih’te 2 katlı tarihi metruk bina kısmen çöktü. Çökme sırasında çevrede kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi.

Fatih’te tarihi metruk bina kısmen çöktü
[Fotograf: İHA]

Çökme, saat 04.00 sıralarında Fatih Derviş Ali Mahallesi, Söğütlü Bakkal Sokak üzerinde bulunan 2 katlı tarihi metruk binada meydana geldi.

Belediye ekiplerinin önlem aldığı metruk binanın çatı ve orta katının duvarında kısmi çökme meydana geldi. Kopan beton ve tahta parçaları sokağa dökülürken bina çevresinde kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri sokağa şerit çekerken sağlık ekipleri herhangi bir yaralananın olmadığını tespit etti.

Fotoğraf: İHA[Fotoğraf: İHA]

Düşen parçalar park halindeki araca zarar verdi

İncelemelerde, tarihi metruk binanın yakınında park halinde bulunan hafif ticari aracın arka camı, düşen parçalar sebebiyle kırılmış olduğu tespit edildi.

Çökmeyle ilgili araştırma devam ediyor.

Yıkılan tarihi metruk binanın yakınında oturan Abdullah Ceylan Özbek, "Bina sahibinin kendisini bulduk. Bina sahibi anıtlar kurumundan Fatih Belediyesine müracaatta bulundu. Fakat burayı yıkmadılar. Saat dört civarlarında kendiliğinden inmiş bina ama şükür kaza bela yok, zarar ziyan yok. Şu anda tarihi eser yıkılmış durumda. Ölü yaralı yok şükür. Yani bizim tek tercihimizde oydu, ölü yaralı olmasın, herhangi bir can kaybımız olmasın. Şu anda evdeydik enkaz indikten sonra öğrendik" diye konuştu.

Fotoğraf: İHA[Fotoğraf: İHA]

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