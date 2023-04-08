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Türkiye
AA 08.04.2023 03:03

Kütahya'da trafik kazası: 1 ölü, 6 yaralı

Kütahya’da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Kütahya'da trafik kazası: 1 ölü, 6 yaralı
[Fotograf: AA]

Ali E. yönetimindeki otomobil, Kütahya-Afyonkarahisar Çevre Yolu Ulusoy Kavşağı yakınlarında Erkan K.'nın kullandığı otomobille çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle Erkan K.'nın kullandığı otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaçlara çarptıktan sonra devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada devrilen otomobildeki İnci Soysal'ın olay yerinde kaybettiği belirlendi.

Araçlarda bulunan yaralı 6 kişi, 112 Acil Sağlık ekiplerince Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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