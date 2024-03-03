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Türkiye
AA 03.03.2024 13:59

Kütahya'da iki otomobil çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı

Kütahya'nın Gediz ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kütahya'da iki otomobil çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı
[Fotograf: AA]

Sedat Öztürk yönetimindeki otomobil, Gediz-Uşak kara yolu Murat Dağı Kavşağı'nda, Mehmet Kocabaş'ın kullandığı otomobille çarpıştı.

Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada aynı araçtaki, sürücülerden Kocabaş'ın eşi Habibe Kocabaş olay yerinde, Mustafa ve eşi İmiş Cirit ise sağlık ekiplerince kaldırıldığı Gediz Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Aynı hastaneye kaldırılan yaralı sürücüler Öztürk ve Kocabaş'ın sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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