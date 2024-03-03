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Türkiye
İHA 03.03.2024 12:01

Çaldıkları aracın yakıtı bitince yenisini çalan hırsızlar tutuklandı

Bursa'da çaldıkları aracın yakıtı bitince, başka araç çalan şüpheliler gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Zanlıların 47 suç kaydının bulunduğu öğrenildi.

Çaldıkları aracın yakıtı bitince yenisini çalan hırsızlar tutuklandı

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri aynı mahallede 4 adet oto hırsızlığının ihbarı üzerine harekete geçti.

Oto hırsızlık dedektifleri mahallede bulunan tüm güvenlik kameralarını mercek altına aldı.

Ekipler, çaldıkları araçların yakıtları bitince yeniden başka araç çalan oto farelerinin kimliklerini kolayca tespit etti.

Zanlıların 47 suç kaydı bulunan Y.Y. ile S.D. olduğunu tespit eden ekipler, yaptığı çalışmalar sonunda şüphelileri kıskıvrak yakaladı.

Asayiş Şube Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan Y.Y. ile S.D. sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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