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Türkiye
AA 03.03.2024 11:33

Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı Kartalkaya'da ölçüldü

Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı,162 santimetreyle Kartalkaya'da ölçüldü.

Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı Kartalkaya'da ölçüldü

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Kartalkaya'da 162, Hakkari'de 157, Palandöken'de 140, Sarıkamış'ta 132, Ergan'da 128, Yalnızçam'da 61, Erciyes'te 53, Yıldızdağı'nda 50, Haserek'te 46, Uludağ'da 40, Davraz'da 35, Ovacık'ta 27, Kartepe'de 23, Mersivan'da 21, Kop'ta 20, Denizli'de 17, Zigana'da 15, Gevaş'ta 6, Yıldıztepe ve Ilgaz'da 5 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez 03.03.2024 En düşük En yüksek
Hakkari HKY -14 3
Kartalkaya KY -1 2
Sarıkamış P -7 3
Palandöken P -6 0
Ergan P -4 0
Erciyes Y -2 2
Kartepe Y 5 6
Uludağ KY -3 4
Çambaşı KKY 0 5
Yıldıztepe Y 0 5
Mersivan AB -5 4
Yalnızçam P -12 3
Ilgaz KY 0 4
Yıldız Dağı KKY 0 4
Zigana P -3 5
Kop ÇB -5 3
Denizli ÇB -4 7

(P: Puslu, AB: Az bulutlu, PB: Parçalı bulutlu, ÇB: Çok bulutlu, KY: Kar yağışlı, Y: Yağışlı, KKY: Karla karışık yağmurlu, HKY: Hafif kar yağışlı)

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