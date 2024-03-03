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Türkiye
AA 03.03.2024 12:46

İstanbul'da zincirleme kaza: 2 ölü, 4 yaralı

İstanbul Avcılar'da zincirleme trafik kazası meydana geldi. 3 aracın karıştığı kazada, 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

İstanbul'da zincirleme kaza: 2 ölü, 4 yaralı

TEM Otoyolu Tahtakale Mahallesi mevkiinde S.B. yönetimindeki kamyonet, O.C.D. idaresindeki hafif ticari araç ile M.Y'nin kullandığı hafif ticari aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Araçlarda bulunan A.O.G. kaza yerinde hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kaza nedeniyle trafik bir süre aksadı

Hafif ticari araçta sıkışan sürücü O.C.D. ile 2 kişi itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarıldı.

Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan sürücülerden O.C.D. yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza nedeniyle bir süre aksayan trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

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