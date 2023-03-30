Haber Giriş: 30 Mart 2023 Perşembe 07:38Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Kütahya'da ambulans devrildi, 3 kişi yaralandı
[Fotograf: İHA]
Kütahya-Tavşanlı karayolunun 13. kilometresinde ambulans devrildi. 1'i sağlık personeli 3 kişi yaralandı.
Tavşanlı istikametinden Kütahya'ya gitmekte olan ambulans, buzlanma nedeniyle yoldan çıkarak devrildi.
Kazada 1'i sağlık personeli 3 kişi yaralandı.
Yaralılar, Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmuyor.
Etiketler: Kütahya Trafik Kazası
Son Haberler
- 09:00
- 08:59
- 08:58
- 08:38
- 08:30
Sıradaki Haber
Erzincan'da otobüs devrildi: 2 ölü, 21 yaralı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz