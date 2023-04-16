Çok Bulutlu 20.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 16.04.2023 11:15

Kuşadası'nda hedef deniz yoluyla 1 milyon turisti ağırlamak

Kruvaziyer turizminde gözde merkezlerinden Aydın'ın Kuşadası ilçesinde kış sezonuna rağmen yıl başından bu yana 35 dev gemiyi ağırlamanın moraliyle sezon sonu için deniz yoluyla 1 milyon turist hedefi konuldu.

Kuşadası'nda hedef deniz yoluyla 1 milyon turisti ağırlamak
[Fotograf: AA]

"Yüzen oteller" olarak bilinen kruvaziyer turizminin önemli destinasyonlarından Kuşadası'na dev gemiler demir atmaya devam ediyor.

Ege'nin eşsiz maviliğindeki yolculuğun önemli duraklarından olan Kuşadası'ndaki Ege Port Limanı'na yanaşan dev gemilerden inen turistlerden bazıları İzmir'in Selçuk ilçesindeki Efes Antik Kenti ile Meryem Ana Evi'ni ziyaret ederken bazıları da kent merkezinde alışveriş yapmayı tercih ediyor.

Her yıl artarak gelmeye devam eden kruvaziyer turizminde, 2016 yılında FETÖ'nün darbe girişiminin ardından durgunluk yaşadı.

2017-2018 yıllarında azalan gemi sayısı, 2019 yılında yeniden yükselişe geçti fakat 2020 yılındaki yeni tip koronavirüs salgınıyla sektörde yeniden durağanlık kaydedildi.

Tüm dünyada yaklaşık 2 yıl gemi trafiği çok az oldu. Sektörün yeniden toparlanmasıyla Doğu Akdeniz'in gözde rotalarından Kuşadası'nda da hareketlilik yeniden başladı ve ilçe geçen yıl 465 gemiyle 496 bin 211 turisti ağırladı.

Kuşadası'nda hedef deniz yoluyla 1 milyon turisti ağırlamak

Ege Port Limanı Genel Müdürü Aziz Güngör, dünyada 2019'un kruvaziyer turizminde çok parlak bir yıl olduğunu, 30 milyon yolcunun gemilerle seyahat ettiğini, koronavirüs salgınıyla bu sayının 5 milyona kadar düştüğünü bildirdi.

Geçen sene yaşanan toparlanmanın bu yıl da devam ettiğini vurgulayan Güngör, "Dolayısıyla bu yıl 2019 seviyelerine ulaşması beklenmektedir, dünyada durum böyle. Akdeniz'e baktığımızda, ülkemizin de içinde bulunduğu Akdeniz pazarında ise aslında önemli bir değişim var. 2022'de yüzde 17'lik pay sahibi olan Akdeniz pazarının 2023'te yüzde 20 pay alması bekleniyor. Dolayısıyla giderek popülaritesi artan pazar halinde. Bu şüphesiz ülkemize de yansıyor olumlu bir şekilde." ifadelerini kullandı.

Kuşadası'nda hedef deniz yoluyla 1 milyon turisti ağırlamak

Türkiye'ye geçen yıl kruvaziyerle gelen 1 milyon yolcunun yarısının Kuşadası'na indiğini vurgulayan Güngör, şunları kaydetti:

"Kuşadası Türkiye'ye gelen gemilerin ve yolcuların en fazla ağırlandığı liman. Geçen sene de ülkemize gelen 1000 geminin yaklaşık 500'ü Kuşadası'na uğradı. 2023'e baktığımızda yaklaşık 600 gemi seferiyle 850 bin yolcu bekleniyor. Buna feribot yolcularını da eklediğimizde yaklaşık 1 milyon yolcunun Kuşadası'nı ziyaret etmesini bekliyoruz. Bu çok önemli bir gelişme. Bu artışta Kuşadası'na gelecek gemilerin büyüyecek olması, bir de gemilerin doluluk oranlarının yüzde 90'lara yaklaşması önemli rol oynayacak."

Güngör, son yılların en fazla gemisini bu yıl ağırlayacaklarını, Kuşadası'na bu yılın 1 Ocak-15 Nisan döneminde 35 geminin geldiğini sözlerine ekledi.

ETİKETLER
Aydın Turizm
Sıradaki Haber
Kadir Gecesi yarın idrak edilecek
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:47
İstanbul Finans Merkezi’nin bankalar etabı yarın hizmete giriyor
12:27
Ukrayna: Rusya ile kapsamlı esir değişimi yapıldı
12:25
ALES sona erdi
12:31
Türkiye'nin zırhlı araçları yerli çelikle güçlenmeye başladı
12:20
Doğu Afrika liderleri Sudan gündemiyle acil toplanıyor
12:11
Meteoroloji'den 9 il için 'gök gürültülü yağış' uyarısı
Kars'ta hayvanlar meralarda otlatılmaya başlandı
Kars'ta hayvanlar meralarda otlatılmaya başlandı
FOTO FOKUS
Erdoğan'dan Kocaeli Şehir Hastanesi'ndeki hastalara ziyaret
Erdoğan'dan Kocaeli Şehir Hastanesi'ndeki hastalara ziyaret
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ