Kuşadası'nda 10 dakikalık sağanak yolları göle çevirdi

Meteorolojinin sağanak yağış uyarısının ardından gece saatlerinde sağanak etkili oldu.

Kuşadası'nda aniden bastıran yağış 10 dakikada yolları göle çevirdi. Türkmen Mahallesi ve sahil bandındaki yollar göle döndü.

Bazı vatandaşların kapanan rögar kapaklarını elleriyle açmaya çalıştı. Göle dönen yollarda ise araç sürücüleri ilerlemekte zorluk çekti.

İncirliova ilçesinde akşam etkisini gösteren sağanak dolayısıyla bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Koçarlı-İncirliova yolundaki su birikintilerinden dolayı bazı araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

Koçarlı ilçesinde de etkili olan sağanak nedeniyle bazı iş yerlerinde su baskınları yaşandı.