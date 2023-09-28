Parçalı Bulutlu 17.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA, İHA 28.09.2023 04:57

Kuşadası'nda 10 dakikalık sağanak yolları göle çevirdi

Aydın'ın Kuşadası, İncirliova ve Koçarlı ilçelerinde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Kuşadası'nda 10 dakikalık sağanak yolları göle çevirdi
[Fotograf: İHA]

Meteorolojinin sağanak yağış uyarısının ardından gece saatlerinde sağanak etkili oldu.

Kuşadası'nda aniden bastıran yağış 10 dakikada yolları göle çevirdi. Türkmen Mahallesi ve sahil bandındaki yollar göle döndü.

Kuşadası'nda 10 dakikalık sağanak yolları göle çevirdi

Bazı vatandaşların kapanan rögar kapaklarını elleriyle açmaya çalıştı. Göle dönen yollarda ise araç sürücüleri ilerlemekte zorluk çekti.

İncirliova ilçesinde akşam etkisini gösteren sağanak dolayısıyla bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Kuşadası'nda 10 dakikalık sağanak yolları göle çevirdi

Koçarlı-İncirliova yolundaki su birikintilerinden dolayı bazı araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

Koçarlı ilçesinde de etkili olan sağanak nedeniyle bazı iş yerlerinde su baskınları yaşandı.

ETİKETLER
Aydın Sağanak
Sıradaki Haber
Bayrampaşa'da plastik imalathanesinde yangın
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
06:40
Konya'da motosiklet beton mikserine çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
06:33
Ek MTV'de kritik gün: Karar bugün belli olacak
06:17
Cape Town'da şiddetli fırtına ve yağışların etkisinde: 12 ölü
05:29
Adana'daki silahlı kavgada bir kişi öldü
06:43
İstanbul'da bir apartmanın doğal gaz kutusu alev aldı
04:56
Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi: Türkiye meşru müdafaa hakkını kullanmaya devam edecektir
Birleşik Krallık Edinburgh Dükü Prens Edward, Anıtkabir'i ziyaret etti
Birleşik Krallık Edinburgh Dükü Prens Edward, Anıtkabir'i ziyaret etti
FOTO FOKUS
İstanbul'da bir apartmanın doğal gaz kutusu alev aldı
İstanbul'da bir apartmanın doğal gaz kutusu alev aldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ