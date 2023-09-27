Parçalı Bulutlu 21.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 27.09.2023 22:02

İstanbul'da huzur denetimi

İstanbul'da polis ekiplerince "Huzur İstanbul Uygulaması" gerçekleştirildi.

İstanbul'da huzur denetimi
[Fotograf: AA]

Fatih, Beyoğlu ve Kadıköy başta olmak üzere il genelinde yapılan uygulamaya, ilçe emniyet müdürlükleri ile Önleyici Hizmetler, Narkotik Suçlarla Mücadele, Özel Harekat ve Trafik Denetleme şube müdürlüklerinden polisler katıldı.

Taksim Meydanı'ndaki uygulama noktasında durdurulan araçlar detaylı aranırken, sürücü ve yolcuların kimlikleri kontrol edildi.

Fatih Millet Caddesi'ndeki uygulama noktasında da araçlarda arama yapıldı, belge kontrolü gerçekleştirildi.

Denetimlere narkotik dedektör köpeği de katıldı.

ETİKETLER
Denetim
Sıradaki Haber
THY'nin bazı seferleri İtalya'da yapılacak grev nedeniyle iptal edildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
23:00
Şoygu: Savunma sanayisi ile çalışarak silah üretimini kat kat artırdık
22:58
Çocukların internetteki istismar görüntülerinin paylaşımı yüzde 1800 arttı
22:54
Çin uzaktan algılama özellikli "Yaogan-33" uydusunu fırlattı
22:30
Astronot ve kozmonotlar 1 yıl sonra Dünya'ya döndü
22:18
Aliyev: Karabağ Ermenilerinin hakları güvence altına alınacak
21:50
Hakkari'de kaçakçılık operasyonu: 23 gözaltı
Birleşik Krallık Edinburgh Dükü Prens Edward, Anıtkabir'i ziyaret etti
Birleşik Krallık Edinburgh Dükü Prens Edward, Anıtkabir'i ziyaret etti
FOTO FOKUS
Astronot ve kozmonotlar 1 yıl sonra Dünya'ya döndü
Astronot ve kozmonotlar 1 yıl sonra Dünya'ya döndü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ